Потерянный 40 лет назад рисунок нашли в шкафу австрийской пенсионерки

Рисунок австрийского художника Густава Климта "Двое лежащих" долгое время считался утерянным. Однако совсем недавно его обнаружили в шкафу скончавшейся женщины пенсионного возраста.

Пока неясно, каким точно образом произведение искусства оказалось у вышедшей на пенсию в 1977 году секретарши музея. Известно лишь, что еще в 1951 году владелица работы Ольга Егер временно передала рисунок в Музей современного искусства в Линце.

Наследники Егер вспомнили о рисунке лишь в 2006 году и обратились в музей. Однако там заявили, что "Двое лежащих" исчезли. В ходе разбирательства установили местонахождение рисунка, но новая владелица завещала его городу Линц. После ее смерти в 2017 году он и был передан адвокатом городской администрации.

Как стало известно из завещания, пенсионерка обратила внимание на неправильное оформление произведений искусства, переданных на временное хранение музею. Заведующая посоветовала ей не афишировать данный факт и "подарила" тот самый рисунок Климта.