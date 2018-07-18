Повышение уровня моря оставит мир без интернета

Ученые из Висконсинского Университета США выяснили, что через пятнадцать лет интернет-связь может пропасть из-за повышения уровня моря.
Исследования показали, что в две тысячи тридцать третьем году повысится уровень воды в океане. Последствие довольно глобальное: более шести тысяч километров оптоволоконных кабелей будут потоплены. Они не являются на сто процентов водонепроницаемыми.
Эксперты через издание Daily Mail заявили, что, вероятнее всего, первыми с проблемой столкнутся Нью-Йорк, Майами и Сиэтл. Сбой затронет всю глобальную сеть и проблема отразится во всем мире.
Ученые выяснили это с помощью интернет-атласа, который отображает всю структуру сетей по миру, и прогноза уровня моря от официальных источников.
Уровень воды в Мировом океане повысится из-за таяния ледников в Антарктиде. К две тысячи трехсотому году уровень Мирового океана увеличится почти на полтора метра.
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