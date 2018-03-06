Повзрослевший Кристофер Робин встречает Винни-Пуха в новом фильме Disney

В Сети появился трейлер к новому кинофильму студии "Дисней" "Кристофер Робин". Тизер рассказывает историю повзрослевшего Кристофера, который вновь встречает Винни-Пуха и старых друзей.

Роль Кристофера Робина исполнит Юэн Макгрегор. Винни озвучит Джим Каммингс, являвшийся голосом персонажа в нескольких мультсериалах.

В прокат лента выйдет в начале августа 2018 года.