Пожилой британец подарил супруге одну и ту же валентинку 39 раз

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Британский писатель и дизайнер Кен Майерс 39 лет поздравляет свою жену с Днем святого Валентина одной и той же открыткой. Об этом сообщают информагентства.
Каждый раз мужчина пишет любимой супруге Валери новое пожелание, так что на валентинке почти не осталось места. Впервые он вручил жене этот подарок в 1979 году - через шесть лет после свадьбы. Спустя год в День святого Валентина он решил сделать то же самое. Так в семье Кена Майерса появилась романтическая традиция, которая поддерживается уже почти 40 лет.
Рисунок для открытки был придуман самим Кеном Майерсом, который всю жизнь разрабатывал дизайн для поздравлений и рекламных буклетов. На картинке изображен мальчик, который преподносит своей возлюбленной сердце, привязанное к рогатке.
Чета Майерс каждый год празднует День всех влюбленных за скромным семейным обедом. У пары пятеро детей, 12 внуков и два правнука.-0-
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