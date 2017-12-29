Правила новогоднего стола, которые придутся Собаке по вкусу

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грядущий год по китайскому гороскопу будет целиком и полностью принадлежать желтой земляной Собаке. Мудрецы из Поднебесной издревле считали это животное щедрым и осторожным, дружелюбным и основательным, бережливым и сдержанным. Четвероногий преданный друг в 2018 году будет особенно благоволить к людям старательным и исполнительным, верным семье и долгу, чадолюбивым и добрым. Собака всеми лапами будет ратовать за проявление всего созидательного и творческого. А так как Новый год праздник не только особенный, но еще и очень вкусный, возникает вопрос: чем задобрить и какими яствами угостить во всем хорошую и положительную хозяйку 2018-го.

Начать стоит с оформления праздничного стола. Яркой и доброжелательной Собаке несомненно понравится, если новогодний стол будет нарядно сервирован с преобладанием оттенков коричневого, золотистого, желтого и зеленого цветов. При выборе посуды отдайте предпочтения тарелкам и салатникам из дерева и других экологических материалов.

Поскольку цвет наступающего года желтый, а стихия - земля, важно, чтобы на новогоднем столе присутствовали натуральные или домашние продукты. Небольшой горшочек с проросшими ростками пшеницы или любой другой зелени будет смотреться символично.

Собака неприхотлива в еде, она не гурман и не интересуется деликатесами, поэтому новогодние блюда должны быть как можно проще, без всяких замысловатостей, но при этом вкусные и сытные.

Одним из главных продуктов, из которых готовятся основные блюда для праздничного стола 2018 года, должно быть мясо. Его можно запекать, жарить и тушить, готовить мясные салаты и закуски. Собака любит поесть, поэтому по заслугам оценит обильный и щедрый стол. Любое мясное блюдо непременно задобрит символ наступающего года. Птица и рыба на празднике находятся на втором плане.

Для первых блюд хороши супы с фрикадельками и куриными сердечками, солянки с различными видами колбас и мяса, а также традиционный борщ.

Наиболее приемлемые вторые блюда, приготовленные из мяса, - тефтели с рисом, говяжья печень, котлеты, отбивные и гуляш. Центр стола и внимание гостей должно занять блюдо из мяса. И неважно, это будет говяжий стейк или хорошо прожаренный шашлык из баранины, домашняя буженина из свинины или любимое жаркое. Главное, чтобы блюдо было вкусным, ароматным и привлекательным.

И еще один нюанс: предпочтительнее куски мяса на кости. Ведь сахарная косточка - это любимое собачье лакомство.

Обилие мяса предполагает наличие более легких гарниров. В этом плане вполне уместными будут овощи.

Что касается холодных закусок, на столе обязательно должны быть мясные и колбасные нарезки. Не забудьте поставить на стол бутерброды с колбасой, мясные рулеты. Что касается курицы, субпродуктов, то и здесь не ограничивайте свою фантазию, вспоминайте простые, но вкусные рецепты. Заливное с языком, печеночный паштет, пупки с луком, печеночный торт идеально дополнят мясной стол.

Если хотите угодить Собаке, закуски оформите в виде нарезок оригинальной формы, которые можно с легкостью поместить в рот за один раз, так как символ Нового 2018 года обожает маленькие порции. Маленькие красочные бутерброды-канапе, фаршированные тарталетки, рулетики из лаваша украсят праздничное застолье.

И не забываем о солениях. Выставляем ассорти из квашеной капусты с солеными огурчиками и маринованными грибочками.

Салаты должны быть незатейливыми. Здесь можно вспомнить старые добрые оливье, шубу и мимозу.

В Новый год на столе обязательно должны присутствовать блюда, оформленные в цветах покровительницы года. Для этого можно использовать лимоны, желтый сладкий перец, яблоки и другие овощи и фрукты этих оттенков.

Не забудьте поставить на стол тарелки с большим количеством хлеба. Земляная Собака также оценит это, ей вообще по нраву продукты, выращенные на земле или в земле. Пеките домашний ржаной и белый хлебушек, с добавками, зеленью, орехами. Экспериментируйте с пирогами с начинками.

Еще желтая земляная Собака большая сладкоежка. Чтобы порадовать ее, можно заранее поставить на стол всевозможные сладости. Особенно обрадует ее красивый торт. Из легких десертов хозяйке года придется по вкусу чизкейк, творожные запеканки, фруктовые салаты. У нее всегда в почете всевозможная выпечка, пирожные и даже просто россыпь конфет и печенья в вазочках. Она придет в полный восторг, если на столе будет оригинальный декор в виде ее любимых косточек: можно украсить ими торт или испечь печенье.

Что касается напитков, то здесь главное - чувство меры, ведь Собака страж и ей не присущ разгульный образ жизни.

Встречайте Новый год вкусно, весело и дружно, в кругу семьи, родных и друзей. Пусть атмосфера тепла, здоровья, благополучия царит в ваших домах, а верная хозяйка 2018-го будет преданно охранять и оберегать ваше счастье весь год.-0-