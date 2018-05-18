Премьер-министр Израиля станцевал "танец курочки" с Неттой Барзилай - видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга встретились с победительницей "Евровидения-2018" Неттой Барзилай. Премьер даже станцевал с зажигательной певицей ее зажигательный танец, а видео опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Он также поделился своими впечатлениями от знакомства с 25-летней израильтянкой. Он заявил: "Какое удовольствие встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Мы все любим тебя", ты принесла нашей стране очень много уважения!". Его супруга также выразила свое восхищение певицей, назвав ее обаятельной и настоящей.

כמה כיף לפגוש את נטע ברזילי בירושלים! נטע - כולנו אוהבים אותך, הבאת למדינה שלנו הרבה מאוד כבוד pic.twitter.com/bEfet4Ki0Q — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 мая 2018 г.

На простом общении их встреча не закончилась, Биньямин Нетаньяху успел еще и станцевать "танец курочки" вместе с Неттой. Именно это движение считают коронным Нетты.

Пышная певица Нетта Барзилай принесла Израилю четвертую победу на Евровидении с зажигательной песней "Toy". Номер девушки был выполнен в японской стилистике, а ее "танец курочки" повторяют все поклонники песенного конкурса.