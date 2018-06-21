Премьер уходит в декретный отпуск: Джасинда Ардерн родила первенца

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, занимая столь высокий государственный пост, родила девочку. Об этом сообщает ТАСС.
По данным австралийской версии газеты The Guardian, Джасинда Ардерн стала второй в истории женщиной (после экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто), которая родила ребенка, будучи главой правительства.
Это первенец 37-летней Ардерн и ее партнера Кларка Гейфорда - ведущего популярной передачи о рыбалке "Fish of the Day". Роды проходили в одной из больниц Окленда.
Сообщается, что Джасинда Ардерн шесть недель будет находиться в отпуске по уходу за ребенком. В этот период обязанности премьер-министра Новой Зеландии будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.
Сегодня парламент Новой Зеландии без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.-0-
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