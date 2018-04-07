Премьера фильма о Хане Соло состоится на Каннском кинофестивале

Фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" покажут на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает издание Deadline.
Спецпоказ кинокартины состоится 15 мая, то есть за 10 дней до того, как она появится во всех кинотеатрах мира. Вероятно, на премьере фильма будет присутствовать кто-то из создателей, однако эта информация пока что не подтверждена.
Специалисты считают, что кинолента заработает в домашнем прокате не менее $400 миллионов.
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