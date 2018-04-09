9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера второго сезона белорусско-российского сериала "Ой, ма-моч-ки!" стартует на канале ТВЦ, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Начиная с 9 апреля в вечернем эфире будут транслироваться по две серии подряд.

Продолжения поклонники сериала "Ой, ма-моч-ки!" ожидали пять лет. Летом прошлого года в Минске начались съемки второго сезона, который состоит из восьми серий.

В каждой из серий рассказывается история одной из будущих мам: перипетии судеб, взаимоотношения с родными и близкими. Второй сезон в большей мере покажет зрителю личные истории врачей.

В центре сюжета история Веры Михайловны, заведующей отделением патологии. Они с супругом наконец-то ждут ребенка. Но проблем и сложностей у главных героев меньше не стало.

Почти весь состав съемочной группы остался прежним: режиссер Иван Павлов, авторы сценария Юлия Лешко и Людмила Перегудова. В ролях Вера Полякова, Александр Макогон, Игорь Сигов, Елизавета Фалей, Мария Возба, Татьяна Новик, Яна Касперович и др. Съемки проходили в павильонах "Беларусьфильма" и в РНПЦ "Мать и дитя".-0-