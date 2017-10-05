Прибор, делавший солдат вермахта неуязвимыми, нашли под Ростовом

Во время раскопок, проводившихся в районе оборонительного рубежа "Миус-фронт", что в Ростовской области Российской Федерации, был найден странный предмет. Однако вскоре военные поисковики опознали в нем устройство, позволявшее солдатам вести огонь из окопа не высовываясь.
Прибор позволял бойцам не поднимать голову из укрытия и избегать таким образом ранений. Устройство называлось Deckungszielgerät и включало в себя приклад, перископ и массивный корпус. Вести из него огонь было не очень удобно.
В основном прибор был "заточен" под винтовки G.41(W) и G.41(M) и впервые был замечен на Восточном фронте в 1943 году.
Уничтожить укрывшихся подобным образом бойцов можно было минометным, артиллерийским огнем, ударом с воздуха или при помощи танков. До конца войны оно так и не стало массовым.
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