Прибор, делавший солдат вермахта неуязвимыми, нашли под Ростовом

Во время раскопок, проводившихся в районе оборонительного рубежа "Миус-фронт", что в Ростовской области Российской Федерации, был найден странный предмет. Однако вскоре военные поисковики опознали в нем устройство, позволявшее солдатам вести огонь из окопа не высовываясь.

Прибор позволял бойцам не поднимать голову из укрытия и избегать таким образом ранений. Устройство называлось Deckungszielgerät и включало в себя приклад, перископ и массивный корпус. Вести из него огонь было не очень удобно.

В основном прибор был "заточен" под винтовки G.41(W) и G.41(M) и впервые был замечен на Восточном фронте в 1943 году.

Уничтожить укрывшихся подобным образом бойцов можно было минометным, артиллерийским огнем, ударом с воздуха или при помощи танков. До конца войны оно так и не стало массовым.