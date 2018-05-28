Приготовленный в Бишкеке бешбармак попал в Книгу рекордов Гиннесса

28 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Приготовленный в Бишкеке бешбармак - традиционное мясо-мучное блюдо тюркоязычных народов - официально включен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая порция национального блюда. Об этом сообщается на сайте организации.
Бешбармак весом 1 464 кг был приготовлен 11 марта этого года. Одним из основных ингредиентов блюда является конина.
Предыдущий рекорд по приготовлению бешбармака был поставлен в Астане 6 июля 2015 года во время празднования Дня столицы. Вес блюда составил 736 кг.-0-
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