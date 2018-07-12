Приквел "Игры престолов" начнут снимать в октябре

"Игра престолов" покажет последние серии в следующем году. Фанаты сериала могут расслабиться: на смену последним эпизодам придет приквел. Съемки начнутся в октябре в Северной Ирландии. Планируется назвать ленту "Долгая ночь".
Новость о старте съемок приквела обрадовала не только фанатов сериала, но и сотни сотрудников кинокомпании. Планируется, что премьера состоится в 2020 году.
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