Принц Гарри и его невеста получили подозрительный конверт с белым порошком

Британскому принцу Гарри и его невесте Меган Маркл пришел подозрительный конверт, в котором оказался белый порошок. Теперь данное дело расследует антитеррористическое подразделение лондонской полиции, сообщает ТАСС.

Сообщается, что до адресата посылка так и не дошла. Ее проверили в королевской резиденции благодаря повышенным мерам безопасности. Изначально местные спецслужбы подозревали, что содержимое конверта может хранить возбудителя сибирской язвы, которая смертельно опасна. Но после проведенных проверок было установлено, что порошок не несет никакой опасности.

Данный инцидент произошел за день до еще одного подобного случая. Такой же конверт с белым безвредным порошком получила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.