Принц Гарри и Меган Маркл не полетят в Африку на медовый месяц

Меган Маркл и принц Гарри перенесли свой медовый месяц в Канаду, сообщают информагентства. Изначально планировалось, что молодожены отправятся отдыхать в Африку. Предполагается, что планы пришлось поменять из-за излишней осведомленности СМИ о месте медового месяца.

Первоначально все СМИ писали о том, что королевская чета уже присмотрела себе небольшой отель в Намбии. Однако, из-за широкого распространения этой информации в СМИ, паре пришлось менять свои планы. Сейчас сообщается, что Меган и Гари решили лететь в Канаду на небольшой курорт, специализирующийся на водном спорте. Но, вполне вероятно, что планы придется поменять еще раз, так как информация вновь просочилась в СМИ.