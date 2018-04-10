Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл, венчание которых состоится 19 мая, откажутся от свадебных подарков в пользу благотворительности. Об этом пишут СМИ со ссылкой на официальное сообщение от имени королевской семьи.

Гарри и Меган просят всех, кто захочет отметить их свадьбу, в качестве подарка сделать пожертвование на благотворительность.

Пара выбрала семь благотворительных организаций, на адрес которых просит сделать пожертвование. Указывается, что эти организации решают проблемы, которые по-настоящему волнуют Гарри и Меган. В частности, эти организации занимаются охраной окружающей среды, защитой прав женщин, спортом для социальных перемен, решением проблем бездомных и поддержкой людей с ВИЧ.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл должно состояться в Виндзорском замке. Королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на этот союз, несмотря на то, что Гарри своим выбором нарушил несколько традиций королевской семьи.-0-