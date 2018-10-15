Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают ребенка, сообщает ВВС со ссылкой на официальное заявление Кенсингтонского дворца.

Новость была объявлена, когда герцог и герцогиня Сассекские отправились в тур по Австралии. Чета прибыла в Сидней сегодня, однако официальное начало визита запланировано на 16 октября.

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться на свет весной 2019 года, станет седьмым в очереди на королевский трон Великобритании.-0-