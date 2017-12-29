Принц Гарри и Меган Маркл планируют пригласить на свадьбу Барака Обаму

Зарубежные СМИ продолжают обсуждать одно из главных событий будущего года - свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Многие гадают, кого же на торжество пригласит будущая королевская супружеская пара. Недавно появилась информация о том, что на свадьбу планируют позвать предыдущего президента США Барака Обаму. Об этом сообщает издание The Sun.

Принц Гарри уже длительное время находится в дружеских отношениях с Обамой и его супругой, они часто появлялись вместе на различных мероприятиях, поэтому высока вероятность того, что 44-й президент США действительно будет присутствовать на свадебной церемонии.-0-