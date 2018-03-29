Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в Африке

Западные СМИ не прекращают гадать, где же пройдет медовый месяц принца Гарри и Меган Маркл. Пожалуй, все курорты мира мечтают заполучить такую известную пару, однако будущие супруги выбрали довольно необычное место для медового месяца.

Изначально многие думали, что Гарри и Меган отправятся в Ботсвану, ведь именно там начался их роман, и оттуда же принц привез бриллиант для помолвочного кольца для своей возлюбленной.

Оказалось, что молодожены отправятся путешествовать в Намибию. Появилась информация о том, что принц обратился в компанию Natural Selection, где ему подобрали несколько вариантов для медового месяца.

Никаких подробностей представители компании, конечно же, не рассказывают, чтобы не испортить отдых звездной паре.