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Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо принцессы Дианы

Калейдоскоп 20.05.2018 | 09:29

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери принцессы Дианы, сообщают информагентства.

Кольцо с аквамарином принадлежало принцессе Диане, она не раз надевала его при появлении на публике.

Украшение представители СМИ заметили на торжественном обеде в честь свадьбы.

Меган Маркл и принц Гарри поженились накануне. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Молодожены получили титул герцога и герцогини Сассекских.-0-

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Великобритания, знаменитость
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