Принц Гарри спел со сцены лондонского театра

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили благотворительный показ мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре. Об этом сообщает CNN.

Принц Гарри поднялся на сцену вместе с авторами мюзикла, чтобы произнести речь. Перед выступлением он спел фрагмент из песни, которую исполнял персонаж мюзикла король Георг III. "You say...", - напел Гарри. Актеры и зрители отреагировали бурными аплодисментами.

Выступление Принца Гарри было размещено в Twitter Кенсингтонского дворца.

"You say..."



Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz