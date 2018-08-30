Принц Гарри спел со сцены лондонского театра

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили благотворительный показ мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре. Об этом сообщает CNN.

Принц Гарри поднялся на сцену вместе с авторами мюзикла, чтобы произнести речь. Перед выступлением он спел фрагмент из песни, которую исполнял персонаж мюзикла король Георг III. "You say...", - напел Гарри. Актеры и зрители отреагировали бурными аплодисментами.

Выступление Принца Гарри было размещено в Twitter Кенсингтонского дворца.

"You say..."



Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 августа 2018 г.

В преддверии мюзикла его создатель Лин-Мануэль Миранда отмечал, что было бы "весело и нереально" увидеть, как королевская пара наблюдает за выступлением короля Георга III.

Фото Getty Images

"Гамильтон" - один из самых популярных мюзиклов Лондона. В центре сюжета работы Лин-Мануэля Миранды находятся исторические события времен Первой буржуазной революции Америки. Главный герой - политический деятель Александр Гамильтон, ставший первым министром финансов США. Одним из персонажей постановки также является британский король Георг III.-0-