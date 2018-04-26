Принц Уильям станет шафером на свадьбе своего брата Гарри с Меган Маркл

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Уильям станет шафером на майской свадьбе своего брата, принца Гарри с актрисой и фотомоделью Меган Маркл, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение Кенсингтонского дворца.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.

Подобный выбор не стал сюрпризом для общественности, так как именно Гарри был шафером на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон в апреле 2011 года.

Кандидатур на роль подружки невесты (фрейлины) несколько: канадский стилист Джессика Малруни, а также актрисы Приянка Чопра и Сара Рафферти.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл пройдет 19 мая в Виндзорском замке, резиденции британских монархов. На торжество приглашены 2640 представителей общественности, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции.-0-