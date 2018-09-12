Про Диего Марадону снимут сериал

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Про чемпиона мира по футболу Диего Марадону компания Amazon Studios снимет сериал, сообщает Football Italia.

Сообщается, что кастинги уже прошли. Марадону в разные периоды его жизни сыграют актеры Насарено Касеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт. Совсем скоро создатели загрузят сериал на платформу Amazon Prime Video, там он и будет доступен зрителям.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей и 50 мячей. -0-