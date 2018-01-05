Продается самый уродливый Ford Mustang в мире

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появилось объявление о продаже оригинальной модификации Ford Mustang. Автомобиль с причудливым дизайном оценили в $5995.

Корпус машины собран на базе модели Ford Mustang 2007. Кузов изготовлен вручную из стали, оснащен головной оптикой от Lotus Elise 2008 года и задними фарами от Cadillac 1989. Внутри экстравагантного красного авто размещается кожаный салон.

Заднеприводный автомобиль укомплектован приводным нагнетателем Vortech, автоматической коробкой передач и двигателем V6.-0-