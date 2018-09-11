Продавщица супермаркета в США съела ветчины на $9 тысяч

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Огайо сотрудница одного из крупных супермаркетов съела ветчины на $9 тыс. Об этом сообщается на сайте телеканала "360".

По данным портала, в течение 8 лет работы женщина каждый день отрезала себе по три-четыре ломтика ветчины. Администрация супермаркета умножила количество отрезанных кусочков на число ее рабочих дней за этот период. Сумма оказалась внушительной - $9 тыс.

Окружной шериф написал на своей странице в соцсетях, что передал соответствующее заявление в прокуратуру, но любительницу ветчины не арестовал. Он считает, что прокуроры после выяснения обстоятельств случившегося вряд ли обвинят женщину в тяжком преступлении.-0-