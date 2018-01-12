Продюсер IOWA ответил на обвинения в плагиате, выдвинутые группе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер IOWA Олег Баранов ответил на обвинения в плагиате, которые выдвинули группе белорусский певец Ulyanoow (Сергей Ульянов) и "Студия Союз".

Обвинители утверждают, что идея для новогоднего выступления IOWA с песней "Плохо танцевать" была взята из клипа Ulyanoow "Вселенная". Основанием для подобного обвинения послужило то, что в обоих видеороликах песни исполняются на фоне танцев в электричке. Причем главный танцор - рыжеволосая девушка - в обоих роликах одна и та же.

Клип Ulyanoow вышел в феврале 2016 года, а ролик IOWA увидел свет в новогоднюю ночь 2018 года на российском "Первом канале".

"Девушку-танцора зовут Соня Цветкова и она впервые снялась в клипе IOWA "Бьет бит" в 2015 году. Это видео посмотрели более 80 млн раз. Кроме того я уверен, что ни господин Ульянов, ни режиссер, сделавший ему клип, не придумали этот жанр - снимать музыкальное видео в вагонах метро и электричек. Простой поиск даст вам сотни, если не тысячи, ссылок на похожие клипы, которые сделаны до рождения артиста", - говорится в заявлении продюсера группы IOWA Олега Баранова. "Так о чем эта душераздирающая "новость"? Ну, наверное, о том, что у его лейбла нет идей, как продвигать молодого певца, кроме как привязывая его имя к "Первому каналу" и группе IOWA. Пожелаем им удачи", - указывается в заявлении.

Также Олег Баранов рассказал, что в настоящее время группа IOWA находится в отпуске на Канарских островах, где заканчивает работу над новой песней и клипом к ней.

В заявлении, которое ранее было распространено от "Студии Союз", выпускающего лейбла певца Ulyanoow, говорится: "В бизнесе крупные компании часто обращаются за свежими идеями к молодым стартапам - конечно, выкупая права на полное или частичное использование разработок. Исключением, как уже давно известно, является российский шоу-бизнес, в котором безвозмездное "заимствование" музыки и сценариев давно стало привычным делом. На этот раз, судя по всему, на плагиате попалась группа IOWA и сценаристы "Первого канала", чей продукт является копией клипа "Вселенная" певца Сергея Ульянова, выступающего под псевдонимом Ulyanoow".-0-