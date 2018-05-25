Продюсера Харви Вайнштейна задержали по обвинению в изнасиловании

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был задержан по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщают информагентства.

Сегодня Харви Вайнштейн явился в полицию, где его задержали и официально обвинили в изнасиловании.

Отмечается, что Вайнштейн уже обсудил условия залога. Согласно предварительной информации, он может составить 1 млн. Также продюсер согласился носить специальное мониторинговое устройство.

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой указывалось, что Харви Вайнштейн в течение почти 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. Позднее обвинения в адрес продюсера выдвинули более 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Гвинет Пэлтроу.-0-