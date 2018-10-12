Программа "Давай поженимся!" удивила новым форматом

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "Давай поженимся!" радует зрителей красочным шоу уже 10 лет. Десятого октября на телеэкранах появился выпуск в новом формате. Об этом сообщает известная телесваха Роза Сябитова в своем Instagram-аккаунте.

Ведущие шоу остались прежние: 59-летняя Лариса Гузеева, 56-летняя Роза Сябитова и 44-летняя Василиса Володина. Изменился формат подбора пары герою программы. Претендентов на сердце главного героя теперь в два раза больше. Трех участников выбирают свахи, еще троих выбирает непосредственно главный герой программы. По ходу шоу все претенденты находятся в тайных комнатах. Выйдут на знакомство со своей половинкой только два участника: те, кто поставит главному герою больше лайков.

Понравился ли зрителям новый формат — пока сказать сложно. Зрители жалуются в социальных сетях, что, на их взгляд, жених не может разглядеть как следует невесту. Также они назвали конкурсы неуместными, а систему с лайками неэффективной.

Ранее программа уже пробовала вносить изменения в ход шоу. Однажды вторую половинку главному герою помогала выбрать мама. Также в шоу принимали участие бывшие супруги.-0-