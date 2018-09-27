Программа "Модный приговор" удивила новой ведущей

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новой ведущей "Модного приговора" на первом канале стала Анна Семенович. Эту информацию 38-летняя певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Любимые , завтра в 10 утра по Москве на @1tv я буду в роли ведущей программы <Модный приговор> вместе с @evelinakhromtchenko и @alexandre_vassiliev Я обожаю эту программу и всегда мечтала её вести и вот он мой шанс. Я очень старалась, хотя сьемки были до 3 ночи и в этот день я была на ногах с 7 утра и безумно устала. Но я собралась и улыбалась в кадре, и не только , как мне кажется ещё я говорила умные вещи. Посмотрите завтра Модный приговор и напишите как вам? Мне очень важно ваше мнение Люблю #анясеменович #модныйприговор #мечтысбываются #позитивщики
Анна пришла в "модный суд" на место Надежды Бабкиной и заняла позицию "защитника" в телешоу. Выпуск с новой ведущей появился на телеэкранах 27 сентября. Анна Семенович в своем блоге призналась, что давно любит "Модный приговор" и всегда мечтала быть одной из ведущих программы. Также она рассказала, что съемки показались ей сложными, но певица справилась с трудностями на съемочной площадке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.468 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.11 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.204 BYN
|3.22 BYN