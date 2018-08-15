Псковские археологи нашли документ петровского времени об оплате бороды

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Археологи при исследовании Подзноевского клада обнаружили среди найденных в Пскове монет редкий артефакт - бородовой знак 1699 года. Об этом 15 августа сообщает ТАСС.

До сих пор в России был найден только один такой артефакт, который хранится в Эрмитаже.

Бородовой знак, или бородовая копейка представляет собой металлический жетон, который служил квитанцией об оплате пошлины на ношение бороды. Пошлину ввел Петр I в 1698 году, Знак надо было предъявлять при въезде в город. В Пскове обнаружен такой знак, отчеканенный в 1699 году. Он сохранился лучше, чем представленный в Эрмитаже.

Бородовые знаки в России начали выдавать с 1705 года. Кто не хотел брить бороду, обязан был оплачивать пошлину, и получал в знак оплаты металлический жетон. Для каждого из сословий был установлен свой размер налога.

Пошлина взималась на протяжении 17 лет. За это время было выпущено четыре серии бородовых знаков.