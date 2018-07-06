Пушкин и Толстой: названы популярные авторы и романы у болельщиков футбольного ЧМ

После старта чемпионата мира по футболу в столице России выросли продажи книг русских авторов. Так, книги Михаила Булгакова раскупаются на 30% лучше с начала соревнований.
Чаще всего туристы охотятся за романом "Мастер и Маргарита". Болельщики приобретают книги на английском языке, а также на испанском, итальянском и немецком.
Сообщается также об увеличении продаж романов "Евгений Онегин" Александра Пушкина, "Анна Каренина" Льва Толстого и "Идиот" Федора Достоевского. Однако болельщики выбирают не только художественную литературу – широкой популярностью пользуются путеводители.
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