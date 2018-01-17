Пусть праздник не заканчивается: две собаки не дают хозяину выбросить елку

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видеоролик, где две собаки мешают своему хозяину выбросить рождественскую ель. Видео размещено на YouTube.
Четвероногие питомцы, видимо, хотели, чтобы праздник продолжался. Они очень сильно сопротивлялись тому, чтобы елка оказалась за забором загородного дома. Однако хозяин все-таки победил.
А вы уже выбросили новогоднюю красавицу? Или относитесь к категории людей, кто считает, что красота должна радовать глаз до марта? -0-
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