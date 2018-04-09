Ради роли у Тарантино ДиКаприо сел на жесткую диету

Леонардо ДиКаприо готовится к съемкам в новом фильме Квентино Тарантино "Однажды в Голливуде". Ради этого он сел на жесткую диету – актер должен похудеть на несколько килограммов.
Чтобы достичь своей цели, топовый актер нанял фитнес-тренера и строго соблюдает режим питания. До этого актер питался фастфудом и напрочь игнорировал занятия спортом, но это не мешало ему получать роли в фильмах и быть обожаемым в среде поклонниц.
В новом проекте Квентино Тарантино вместе с Леонардо ДиКаприо снимутся Брэд Питт и Марго Робби.
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