Ради роли у Тарантино ДиКаприо сел на жесткую диету

Леонардо ДиКаприо готовится к съемкам в новом фильме Квентино Тарантино "Однажды в Голливуде". Ради этого он сел на жесткую диету – актер должен похудеть на несколько килограммов.

Чтобы достичь своей цели, топовый актер нанял фитнес-тренера и строго соблюдает режим питания. До этого актер питался фастфудом и напрочь игнорировал занятия спортом, но это не мешало ему получать роли в фильмах и быть обожаемым в среде поклонниц.

В новом проекте Квентино Тарантино вместе с Леонардо ДиКаприо снимутся Брэд Питт и Марго Робби.