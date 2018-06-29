Райан Гослинг и Ева Мендес в третий раз станут родителями

Актеры Райан Гослинг и Ева Мендес ждут близнецов, об этом сообщают иностранные СМИ. Пара уже воспитывает двоих детей – трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.
Пока официального подтверждения от представителей звездной пары не поступало. Ева и Райан стараются оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. По сообщению инсайдеров, они очень счастливы и не ожидали такого чуда. Долго у Евы не получалось забеременеть.
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