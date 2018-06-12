Райан Гослинг получил травму на съемочной площадке

Голливудский актер Райан Гослинг получил сотрясение мозга во время съемок на одном из тренажеров для подготовки астронавтов NASA.

Инцидент произошел во время съемок новой картины "Первый человек". В этой автобиографической ленте Гослинг играет Нила Армстронга, первого американца, полетевшего в космос на Луну. Чтобы вжиться в роль, актер решил испытать все тяготы подготовки астронавтов.

Во время тренировки Райан Гослинг ударился головой. Актер вернулся на съемочную площадку, но резко почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Врач поставил диагноз "сотрясение мозга".