Райан Рейнольдс назвал Сергея Шнурова своим "любимым русским"

Известный американский актер Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в фильме "Дэдпул" недавно заявил, что солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров его "любимый русский", сообщают информагентства.

Актер является активным пользователем социальных сетей. Свой комментарий он оставил под постом Сергея Шнурова в Instagram, написав: "Ты только что отнял у Колосса титул моего любимого русского". Свой комментарий голливудская знаменитость оставила под видеороликом, в котором Шнуров размышляет под гитару, какую бы роль в "Дэдпуле" он мог исполнить. Также он жалуется, что по какой-то причине ему все еще не поступило никаких предложений от голливудских режиссеров.