Райан Рейнольдс предложил снять кроссовер "Дэдпула" и "Стражей Галактики"

На днях Джеймс Ганн, режиссер фильма "Стражи Галактики", опубликовал в своем Twitter восторженный отзыв о "Дэдпуле 2". Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс поблагодарил за приятные слова и предложил снять кроссовер. Ганн сразу же поддержал эту идею.

Конечно же, это была лишь неформальная переписка в социальной сети, однако студии Marvel есть над чем задуматься. Только представьте, какой успех может ожидать соединение двух масштабных франшиз, а главное, у сценаристов будет обширное поле для искрометных шуток.