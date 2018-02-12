Range Rover "взлетел" по 999-ступенчатой лестнице - видео

Китайская достопримечательность - арка "Небесные врата" - стала полигоном для испытаний новинки британского автопрома. На лестницу, состоящую из 999 ступеней и расположенных под углом 45 градусов, въехал Range Rover Sport с гибридной силовой установкой.

"Врата" находятся в горе Тяньмэнь и ежегодно привлекают тысячи туристов. Там же проходит самая высотная и протяженная канатная дорога.