Раритетный фотоаппарат Leica продали за 3 млн долларов

На венском аукционе Westlicht реализовали один из первых фотоаппаратов, выпущенных легендарной компанией Leica. Финальная цена лота составила 2,976 млн долларов, что является рекордом для техники подобного рода.

Аукционный дом сообщает, что данный фотоаппарат является самым дорогим из когда-либо проданных. По мнению главы Leica Camera AG Андреаса Кауфмана, это демонстрирует высокую популярность бренда.

Проданный аппарат произвели в 1923 году вместе с 24 другими моделями. На сегодняшний день в мире известно лишь о трех устройствах, но только проданное является рабочим.

Владельцем фотоаппарата стал анонимный покупатель из Азии.