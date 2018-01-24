Расистское слово, которым дизайнер Ульяна Сергеенко назвала свою подругу Мирославу Думу, вызвало скандал в интернете

В Париже разгорелся скандал вокруг приглашения на модный показ, которое дизайнер Ульяна Сергеенко прислала своей подруге Мирославе Думе. Обе девушки давно близко дружат, поэтому в приглашении Ульяна написала: "Моим ниггам в Париже". Иностранное сообщество очень возмутило слово "нигга", которое оно сочло расистским. Фотографию с приглашением Мирослава опубликовала в разделе Stories в своем Instagram.

Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) Янв 23, 2018 at 4:32 PST

Естественно, она оперативно удалила скандальный пост, но к этому моменту многие уже успели сделать его "скрин". Вскоре Сергеенко принесла в своем аккаунте в Instagram официальные извинения всем, кого задела эта фотография. Сама же она всего лишь процитировала песню Канье Уэста и Джей Зи "Niggas in Paris". Также в своих извинениях Сергеенко подчеркнула, что сама родом из маленького города в Казахстане, а ее дочь наполовину армянка, поэтому она никогда не делила людей на "белых" и "черных". Она отметила, что они с Мирославой действительно иногда называют друг друга словом на букву "н", но лишь когда они хотят казаться такими же крутыми как и исполнители этой песни. Ульяна заявила, что это была личная записка, которая была опубликована лишь по наивности ее подруги. Правда, извинения вызвали очередной шквал критики со стороны англоязычных подписчиков Сергеенко, поэтому она была вынуждена удалить пост.

Извинения принесла и Мирослава Дума. Правда, ее все равно уволили из совета директоров онлайн-магазина для матерей и детей The Tot.