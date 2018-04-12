Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа

Археолог Майк Питтс, который участвовал в раскопках внутри Стоунхенджа, нашел свидетельства тому, что два крупнейших камня из этого памятника природы могут находиться на своем месте миллионы лет.

В 1970-х годах считалось, что камни песчаника до нескольких тонн весом не могли вырасти на территории Солсберийской пустыни. Тогда археологи решили, что люди, которые построили Стоунхендж, перетащили камни на расстояние 32 километра с холмов Марлборо.

Но теперь Питтс, изучив 16-й и Пяточный камни, сделал выводы, что, вероятнее всего, их не перемещали, они на этом месте залегали еще до прихода людей. Это подтверждает тот факт, что на камнях нет следов обработки, которые присутствуют на других камнях комплекса. Выстроенные в линию валуны указывают на точку восхода солнца во время летнего солнцестояния и захода светила в день зимнего солнцестояния. Значит, они играли важную роль в жизни древних людей.

Недавно остатки песчаника стали находить не только на холмах Марлборо, но и на Солсберийской равнине, хотя они меньше по размерам и их не так много. Ученые предполагают, что они могли сформироваться в Третичном периоде, а потом разбиты на фрагменты под воздействием погодных условий.