Разработка томских ученых запишет и перешлет врачу электрокардиограмму

Ученые Томского политехнического университета создали персональные электрокардиографы. Благодаря им сделать кардиограмму можно дома, а затем отправить результаты врачу. Портативный кардиограф прост в использовании – для снятия показаний его просто надо приложить к груди и нажать кнопку записи данных. Как только электрокардиограмма зарегистрирована, на экране прибора появляется функция отправки данных. Пациент нажимает кнопку "отправить", - и врач получает информацию.

В Томском НИИ кардиологии новыми приборами уже воспользовались около 30 человек. Во время испытаний случалось, что суточное мониторирование ЭКГ не выявляло аритмию, хотя пациенты жаловались на симптомы. При использовании персонального электрокардиографа аритмия подтверждалась. Портативный прибор эффективен при приеме препаратов-аритмиков, когда на фоне лечения необходимо постоянно снимать показатели ЭКГ.

Сейчас ученые планируют разработать методики применения новых приборов.