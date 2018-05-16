Редкий голубой бриллиант продан на аукционе за $6,7 млн

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голубой бриллиант Фарнезе, в свое время принадлежавший различным августейшим особам Европы, был продан на аукционе Sotheby's за $6,7 млн, сообщает ВВС.

Драгоценный камень весом 6,1 карат был привезен с алмазных приисков Индии. Предварительная стоимость лота составляла $3,5-5 млн.

Редкий бриллиант в 1715 году был подарен пармской принцессе Изабелле Фарнезе по случаю ее бракосочетания с испанским королем Филиппом V. В течение последующих столетий он переходил по наследству членам королевских семей Франции, Италии, Австрии. Сообщается, что в прошлом камень украшал диадему французской королевы Марии-Антуанетты.-0-