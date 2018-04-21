Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ждут ребенка

50-летний актер Дэниел Крейг и 48-летняя актриса Рэйчел Вайс ждут первого совместного ребенка. Об этом сообщает издание New York Times.
У Рэйчел уже есть 11-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, с которым она провела вместе 9 лет. У Дэниела есть 25-летняя дочь Элла от актрисы Фионы Лаудон.
Крэйг и Вайс начали встречаться в декабре 2010 года, когда вместе снимались в фильме "Дом грез". На следующий год они тайно поженились, пригласив на свадьбу только самых близких людей.
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