Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ждут ребенка

50-летний актер Дэниел Крейг и 48-летняя актриса Рэйчел Вайс ждут первого совместного ребенка. Об этом сообщает издание New York Times.

У Рэйчел уже есть 11-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, с которым она провела вместе 9 лет. У Дэниела есть 25-летняя дочь Элла от актрисы Фионы Лаудон.

Крэйг и Вайс начали встречаться в декабре 2010 года, когда вместе снимались в фильме "Дом грез". На следующий год они тайно поженились, пригласив на свадьбу только самых близких людей.