Рекламная кампания "Мстителей 3" будет самой масштабной в истории Marvel

Рекламная кампания фильма "Мстители 3: Война бесконечности" обойдется в $150 миллионов. Об этом сообщает издание Deadline.

Данная сумма уйдет на партнерские программы с крупнейшими мировыми брендами, к примеру, с Coca-Cola. Некоторые компании уже не первый год сотрудничают с Marvel, но есть и те, кто присоединился лишь перед историческим релизом.

Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" считается одним из самых масштабных проектов в истории кино. Мировая премьера назначена на 25 апреля 2018 года.