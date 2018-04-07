Рекламная кампания "Мстителей 3" будет самой масштабной в истории Marvel

Рекламная кампания фильма "Мстители 3: Война бесконечности" обойдется в $150 миллионов. Об этом сообщает издание Deadline.
Данная сумма уйдет на партнерские программы с крупнейшими мировыми брендами, к примеру, с Coca-Cola. Некоторые компании уже не первый год сотрудничают с Marvel, но есть и те, кто присоединился лишь перед историческим релизом.
Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" считается одним из самых масштабных проектов в истории кино. Мировая премьера назначена на 25 апреля 2018 года.
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