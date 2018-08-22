Рене Зеллвегер сыграет в сериале от Netflix

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 49-летняя Рене Зеллвегер согласилась работать с Netflix. Актриса будет принимать участие в съемке сериала "Что/Если". Об этом сообщает The Hollywoodreporter.

Сериал станет для актрисы первым за 24 года. В 1994 году она снялась в музыкальной телекомедии "Шейк, Рэттл и Рок!" и больше на телеэкранах не появлялась.

В первом сезоне Зеллвегер сыграет роль обычной, на первый взгляд, жительницы Сан-Франциско по имени Энн. Энн - харизматичная, соблазнительная, очаровательная и имеет большое количество "скелетов" в шкафу.

Проект уже утвердили на два сезона, а в каждом из них будет по 10 эпизодов.-0-