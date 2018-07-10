Рэпер Дрейк собрал более миллиарда прослушиваний за неделю

Свежий альбом канадского рэпера и музыкального продюсера Дрейка стал его пятым студийным альбомом и стал самым прослушиваемым за первую неделю после выпуска. Его послушали более миллиарда раз.
Новый альбом называется Scorpion, он полноформатный и занимает первое место в списке Billboard 200. Альбом содержит 25 треков, в которых можно услышать рэпера Jay-Z, а также неизданную вокальную часть Майкла Джексона.
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