Рэпер Дрейк собрал более миллиарда прослушиваний за неделю

Свежий альбом канадского рэпера и музыкального продюсера Дрейка стал его пятым студийным альбомом и стал самым прослушиваемым за первую неделю после выпуска. Его послушали более миллиарда раз.

Новый альбом называется Scorpion, он полноформатный и занимает первое место в списке Billboard 200. Альбом содержит 25 треков, в которых можно услышать рэпера Jay-Z, а также неизданную вокальную часть Майкла Джексона.