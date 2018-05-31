Рэпер Face задержан за избиение блогера

Российская полиция арестовала рэпера Face за избиение человека, сообщают СМИ. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Им оказался блогер Тимур Сорокин.

Сам Тимур уверяет, что агрессивное поведение рэпера вызвано банальной ревностью. Дело в том, что когда-то блогер встречался с Марьяной Ро, нынешней девушкой Face. В результате потасовки Сорокин получил сотрясение мозга, ему потребовалась медицинская помощь.

Потерпевший уже успел пообщаться со СМИ и рассказать, что рэпер вместе со своей девушкой зашел в офис одной крупной программы. Тимур хотел в качестве приветствия обнять свою бывшую подругу, но Face ему не позволил и стал наносить многочисленные удары в область затылка, после чего у Сорокина открылось кровотечение.

Блогер написал заявление в полицию, после чего рэпера задержали.