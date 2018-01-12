Рэпер Потап отрастил усы

Известный рэпер Потап удивил своих поклонников новым имиджем. Украинский исполнитель и продюсер решил отрастить себе усы. Фотографию с изменениями он опубликовал в своем Instagram.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Янв 11, 2018 at 8:23 PST

Поклонники приняли такой образ очень неоднозначно. У некоторых появился повод для шуток. Были те, кто сравнил Потапа с Боярским, но нашлись и те, кто разглядел в нем тракториста. Некоторые просто попросили Потапа избавится от растительности на лице. Но практически не нашлось людей, которые бы сказали, что знаменитости усы к лицу.

Впрочем, сейчас Потап снимает в США новый клип. Некоторые предполагают, что усы – временное явление, которое появилось только ради съемок.

Напомним, что в октябре минувшего года дуэт Потапа с Настей Каменских прекратил свое существование. Исполнители отправились в свободное плавание и начали строить сольные карьеры.