Рептилии научились отбрасывать хвосты еще 289 млн лет назад

Рефлекс, позволяющий рептилиям отбрасывать хвост при появлении опасности, выработался у них около 289-286 млн лет назад. В первую очередь это происходило при нападении хищника, передают информагентства.

Канадские специалисты проанализировали 70 хвостовых позвонков особей капторинид. Также сравнили позвонки синапсид и парарептилий. В хвостовых конечностях капторинид нашли т. н. "трещины", образующиеся с шестого хряща.

Предполагается, что молодые рептилии с легкостью отбрасывали хвост. Более возрастные особи со временем теряли данный полезный навык и уже не могли отбрасывать хвост.

Удалось установить, что капториниды в то время были единственным, кто в случае нападения отбрасывал лишний орган.

У современных видов ящериц есть два вида автотомии. Второй способ использует разрыв между соседними позвонками. Его используют современные виды змей и агамовые ящерицы.