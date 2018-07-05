Рестораторы Казани приготовили 85-килограммовый "стадион" из роллов

В честь ЧМ-2018 по футболу казанские повара приготовили 85 кг суши и выложили их в форме футбольного стадиона.
На изготовление съедобного шедевра рестораторы использовали 30 кг рыбы, 50 кг риса и 5 кг других ингредиентов. Приготовление "стадиона" заняло у поваров 12 часов. Всего было приготовлено 6 тыс. роллов, которыми оформлена спортивная арена.
После презентации шедевра стадиона был съеден болельщиками.
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